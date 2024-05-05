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لبنان

اللبنانية راي باسيل تتألق في الخارج.. وتجلب ذهبية جديدة للبنان

Lebanon 24
05-05-2024 | 15:29
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أحرزت الرامية الاولمبية راي باسيل الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم بالرماية على الاطباق من الحفرة الاولمبية "تراب"، والتي اقيمت في العاصمة الاذرية باكو.

وأصابت باسيل في التصفيات 114 طبقا من 125. وفي الدور نصف النهائي حققت 44 من 50.
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وحلت في المركز الثاني الاوسترالية باني سميث، وفي المركز الثالث الايطالية اريكا سيسا.

وتأتي هذه المسابقة ضمن تحضيرات باسيل لنهائيات دورة باريس الاولمبية هذا الصيف.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

لبنان

رياضة

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