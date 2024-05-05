Advertisement

لبنان

في طرابلس.. سرقوا دراجته النارية بقوة السلاح

Lebanon 24
05-05-2024 | 15:44
A-
A+
Doc-P-1195864-638505463425630298.jpg
Doc-P-1195864-638505463425630298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض الشاب "ع.ع.ق" مساء اليوم لعملية سرقة دراجته النارية بقوة السلاح من قبل مجهولين، لدى مروره على بولفار طرابلس بالقرب من محلات هافانا، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وقد أشارت المعلومات إلى أن السارقين فروا الى جهه مجهولة فور تنفيذ عملية السرقة.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
عملية سرقة تحت تهديد السلاح في محيط بلدية طرابلس.. إليكم ما حصل
lebanon 24
06/05/2024 00:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بقوة السلاح.. سرقة على كورنيش الميناء البحري في طرابلس
lebanon 24
06/05/2024 00:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة دراجة نارية والإعتداء على صاحبها
lebanon 24
06/05/2024 00:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بجرم السرقة.. توقيف سوري في طرابلس
lebanon 24
06/05/2024 00:40:08 Lebanon 24 Lebanon 24

سرقة

طرابلس

دراجة نارية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:10 | 2024-05-05
16:07 | 2024-05-05
15:58 | 2024-05-05
15:32 | 2024-05-05
15:29 | 2024-05-05
15:16 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24