في طرابلس.. سرقوا دراجته النارية بقوة السلاح

تعرّض الشاب "ع.ع.ق" مساء اليوم لعملية سرقة دراجته النارية بقوة السلاح من قبل مجهولين، لدى مروره على بولفار طرابلس بالقرب من محلات هافانا، حسب مندوبة "لبنان24".

وقد أشارت المعلومات إلى أن السارقين فروا الى جهه مجهولة فور تنفيذ عملية السرقة.