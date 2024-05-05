اللواء ابراهيم: تتوالى اشارات النور والقيامة ولم نزل نتخبط بعجزنا عن تقويم اعوجاج وطننا

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كتب اللواء عباس ابراهيم عبر منصة "اكس" مهنئا بالفصح المجيد لدى الطائفة الارثوذكسية: "تتوالى إشارات النور والقيامة ولم نزل نتخبط بعجزنا عن تقويم اعوجاج وطننا، ومواكبة معاني الأعياد.فصحًا مجيدًا وأيامًا مباركةً لإخوتنا المسيحيين خاصةً الذين يتبعون التقويم الشرقي، وللّبنانيين عمومًا. أعاده الله على لبنان وأشقائه العرب بالسلام والاستقرار والازدهار.كل عام والجميع بألف خير".