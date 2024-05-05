Advertisement

لبنان

اللواء ابراهيم: تتوالى اشارات النور والقيامة ولم نزل نتخبط بعجزنا عن تقويم اعوجاج وطننا

Lebanon 24
05-05-2024 | 15:58
A-
A+
Doc-P-1195866-638505467639401814.jpg
Doc-P-1195866-638505467639401814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب اللواء عباس ابراهيم  عبر منصة "اكس" مهنئا بالفصح المجيد لدى الطائفة الارثوذكسية: "تتوالى إشارات النور والقيامة ولم نزل نتخبط بعجزنا عن تقويم اعوجاج وطننا،  ومواكبة معاني الأعياد.
فصحًا مجيدًا وأيامًا مباركةً لإخوتنا المسيحيين خاصةً الذين يتبعون التقويم الشرقي، وللّبنانيين عمومًا. أعاده الله على لبنان وأشقائه العرب بالسلام والاستقرار والازدهار.
Advertisement
كل عام والجميع بألف خير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:10 | 2024-05-05
16:07 | 2024-05-05
15:44 | 2024-05-05
15:32 | 2024-05-05
15:29 | 2024-05-05
15:16 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24