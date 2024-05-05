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لبنان

أبي رميا مهنئا راي باسيل ببطولة الرماية في باكو: أنت الأمل وأنت القدوة

Lebanon 24
05-05-2024 | 16:07
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كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس": "راي باسيل، من لبنان الى العالمية... فها هي تحرز الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم بالرماية على الاطباق من الحفرة الاولمبية "تراب"، والتي اقيمت في العاصمة الأذرية باكو.
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بانتظار الألعاب الاولمبية ٢٠٢٤ في باريس، راي باسيل، انت الامل وانت القدوة".
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