أبي رميا مهنئا راي باسيل ببطولة الرماية في باكو: أنت الأمل وأنت القدوة

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كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس": "راي باسيل، من لبنان الى العالمية... فها هي تحرز الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم بالرماية على الاطباق من الحفرة الاولمبية "تراب"، والتي اقيمت في العاصمة الأذرية باكو.بانتظار الألعاب الاولمبية ٢٠٢٤ في باريس، راي باسيل، انت الامل وانت القدوة".