العدو الإسرائيلي يُضيء سماء شبعا باعتداءاته (صورة)

بعد عدة استهدافات طالت القرى الجنوبية مساء اليوم الأحد، أشعل العدو الإسرائيلي سماء بلدة شبعا الجنوبية بإطلاقه القنابل الضوئية.



وأشارت المعلومات إلى أن العدو أطلق أكثر من 15 قذيفة أضاءت محيط بلدة شبعا وموقع الرادار العسكري.

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