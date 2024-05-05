18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عودة والرّاعي: للإسراع في انتخاب رئيس
Lebanon 24
05-05-2024
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
على وقع الجبهة المشتعلة جنوباً، إحتفل المسيحيون الذين يتبعون التقويم الشرقي امس بعيد الفصح في مختلف المناطق اللبنانية.
وبرزت المواقف التي اطلقها كل من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة من التطورات الداخلية .
Advertisement
ففي عظة العيد، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة إنّ لبنان "بحاجةٍ إلى مسؤولين يعملون من أجله لا من أجل مصالحهم، وإلى نوّابٍ يقومون بواجباتهم بعيداً عن المصالح والغايات، وأولى هذه الواجبات الإجتماع خلال المهلة التي يحدّدها الدستور من أجل انتخاب رئيسٍ للجمهورية".
اما المطران وفي عظته في مناسبة عيد الفصح فقال : "بلدنا بحاجةٍ إلى مسؤولين يعملون من أجله لا من أجل مصالحهم، وإلى نوّابٍ يقومون بواجباتهم بعيداً عن المصالح والغايات، وأولى هذه الواجبات الإجتماع خلال المهلة التي يحدّدها الدستور من أجل انتخاب رئيسٍ للجمهورية يقود البلد بأمانةٍ وحكمة. لقد مضى ما يقارب العامين على انتهاء هذه المدّة ولم ينجزوا واجبهم، وكأنّ البعض استساغ الفراغ واستغنى عن وجود الرئيس! نراهم يجتمعون عندما تدعوهم المصالح، وتتضافر جهودهم من أجل إتمام المقتضى. فإذا كان بإمكانهم الإجتماع فلم لا ينتخبون رئيساً؟ ولم لا يطبّقون الدستور المفروض أن يكون مرجعهم الوحيد؟ ولم لا يحترمون المواعيد الدستورية كلّها؟ ولم يتخطون المفاهيم الديموقراطية؟ ألسنا في نظامٍ ديمقراطيٍّ مبنيٍّ على مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها، وعلى صون استقلاليّة القضاء من أجل تحقيق العدالة، وعلى ضمان حريّات المواطنين وحقوقهم في تولي المراكز، والمشاركة في السلطة عبر انتخاباتٍ تجرى في مواعيدها؟ الديموقراطيّة لا تستقيم من دون احترام المهل الدستوريّة وتداول السلطة، ومن دون مراقبةٍ جدّيةٍ ومحاسبةٍ عادلة … بلدنا لن ينهض ما لم ينتظم عمل مؤسساته الدستوريّة ويؤمّن حسن أداء الموظفين فيها. لكنّنا نشهد عجز هذه المؤسسات بسبب عدم انتخاب رئيسٍ، ولا انتخاب لرئيسٍ بسبب الصراعات السياسية والمشاحنات والتعطيل وفرض بدعٍ لا ينصّ عليها الدستور. نظامنا الديموقراطيّ يتقهقر بسبب تداخل السلطات وتحكّم السياسة في القضاء، وتعطيل الدستور وإخضاعه للمصالح، وتعطيل انتخاب رئيسٍ وعرقلة تشكيل الحكومات، كما شهدنا في السنوات الأخيرة، بحجة الديموقراطيّة التوافقيّة التي هي نقيض الديموقراطيّة الحقيقيّة التي تقوم على أكثريةٍ برلمانيّةٍ تنبثق منها حكومةٌ تتولّى السلطة، ومعارضةٍ فاعلةٍ تمارس الرقابة الحقيقيّة المنزّهة عن كلّ مصلحة. هذا ما كان عليه لبنان في ماضيه".
الشغور الرئاسي، تناوله أيضاً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال عظة قدّاس الأحد، في سيدة لبنان – حريصا، حيث دعا الى الإسراع في إنتخاب رئيس وإخراج الدولة من حالة الفوضى والتعدّي على فصل السلطات.
وطالب بوقف "الحرب على جنوب لبنان، ووضع حدّ لهدم المنازل، وقتل المدنيين الأبرياء وتهجيرهم وإتلاف جنى عمرهم"، مشدّداً، من جهة أخرى، على ضرورة توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة السوريين إلى وطنهم وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إتصالات وردت إلى المصارف.. ماذا طُلب منها؟
Lebanon 24
إتصالات وردت إلى المصارف.. ماذا طُلب منها؟
02:15 | 2024-05-05
05/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة فندق الروشة.. هل تمّ اغتصاب الضحية؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة فندق الروشة.. هل تمّ اغتصاب الضحية؟
01:30 | 2024-05-05
05/05/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منسّقة أزياء أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون تكشف: "يعيشان الجحيم"
Lebanon 24
منسّقة أزياء أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون تكشف: "يعيشان الجحيم"
07:11 | 2024-05-05
05/05/2024 07:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل للمواطنين... لا تتوجّهوا إلى الشاطىء
Lebanon 24
تحذير عاجل للمواطنين... لا تتوجّهوا إلى الشاطىء
07:58 | 2024-05-05
05/05/2024 07:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزّ سوريا... ومعلومات عن استهداف شخصيّة من "الحزب"
Lebanon 24
إنفجار يهزّ سوريا... ومعلومات عن استهداف شخصيّة من "الحزب"
06:32 | 2024-05-05
05/05/2024 06:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2024-05-06
"التيار" يتحرك هذا الأسبوع.. لقاءات وتظاهرات
01:00 | 2024-05-06
سعي لبناني للدفع نحو تبني الاتحاد الأوروبي خيار المناطق الامنة في سوريا لتسهيل عودة النازحين
00:34 | 2024-05-06
آخر المستجدات... كيف تبدو الجبهة الجنوبية صباح اليوم؟
23:43 | 2024-05-05
مجددًا.. العدو الإسرائيلي يستهدف البقاع فجرًا
23:21 | 2024-05-05
التصعيد الميداني يحرق أوراق الـ1701.. "حزب الله" متمسك بقواعد الحدود وإسرائيل ترفض
23:19 | 2024-05-05
وضع ملف النزوح السوري في بازار المزايدة يفاقم المشكلة
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
06/05/2024 08:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
06/05/2024 08:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
06/05/2024 08:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24