Advertisement

لبنان

خسائر نتنياهو في حال الهدنة كبيرة.. هل يقلب الطاولة؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
06-05-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1195941-638505775557312395.JPG
Doc-P-1195941-638505775557312395.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حتى ساعة متأخرة من مساء امس كانت الاجواء المسرّبة عن المفاوضات الحاصلة في القاهرة بين وفد حركة "حماس" واسرائيل توحي بأن حظوظ التسوية تراجعت بشكل كبير، والسبب الاساسي هو رفض تل ابيب لفكرة وقف الحرب كأحد شروط تسوية التبادل، وهذا ما لا يمكن لـ"حماس" القبول فيه بعد كل ما خسرته في غزة عمرانيا وبشرياً وحتى على المستوى الاستراتيجي، اذ عاد القطاع سنوات الى الوراء بعد هذه الحرب.
Advertisement

تفضل اسرائيل ان يكون الحديث اليوم عن تفاوض مرتبط بالاسرى فقط وتبادل الاسرى مع الفلسطينيين، اما الحرب فلا تريد الحكومة اليمينية الحديث عن ايقافها على اعتبار انها لم تحقق اهدافها بعد، ولعل سلب ورقة الاسرى من حماس يعزز قدرة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاستمرار والصمود في المعركة، في ظل لامبالاة شبه كاملة من الجمهور الاسرائيلي غير المتأثر بشكل مباشر بما يحصل بعد توقف اطلاق الصواريخ بشكل فعال من غزة.

عمليا، في حال استطاعت اسرائيل تحييد عائلات الاسرى والمتعاطفين معهم يصبح الحديث عن ضغوط داخلية على نتنياهو ضربا من الخيال وعليه ستصبح تل تبيب قادرة على الاستمرار في الحرب حتى انهاك حماس بشكل جدي واجبار عدد كبير من الفلسطينيين من سكان قطاع غزة على مغادرته نهائيا لانه سيصبح غير قابل للحياة في حال استمرت الحرب ستة اشهر اضافية مع ما يرافقها من تدمير للمرافق العامة والصحية ومن مجازر وقتل وتدمير.

لا يمكن لنتنياهو الاقرار بأن وقف الحرب خيار وارد، لان الامر سيكلفه الكثير من الخسائر السياسية، اولها انفراط عقد التحالف الحكومي وبالتالي عودة نتنياهو الى خارج السلطة بعد سنوات طويلة جدا من سيطرته عليها، وهذا الامر سيعزز ورقة معارضية ويعرضه للمحاسبة القضائية لارتكاباته المرتبطة بالفساد وربما لاداء الجيش الاسرائيلي في ٧ اكتوبر والفشل الاستخباري بتوقع ما كان يحضره محمد الضيف والذي ادى الى مقتل مئات الاسرائيليين..

لكن الخسارة الكبرى من وقف الحرب من دون تحقيق نتائج حاسمة ضد حماس، ستظهر في الشمال، اذ ان المستوطن المهجّر بسبب الحرب لن يكون قادرا على العودة لان ردع حماس لم يحصل فكيف بحزب الله الذي يهدد بدخول المستوطنات؟ فكيف يمكن منع الحزب من القيام بمثل هذه العملية العسكرية؟ وعليه فإن انهاء او تأجيل خطر حماس من دون معالجة خطر  "حزب الله" سيؤثر سلبا على نتنياهو امام الرأي العام الاسرائيلي الذي لا يزال متحمسا للحرب.

كذلك فإن نهاية الحرب ستشكل مخرجا للولايات المتحدة الاميركية يمكنها من رفع الغطاء الكامل عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مما يضعه في مواجهة عملية المحاسبة القضائية او السياسية. حتى ان وصول رئيس جديد للولايات المتحدة لن يكون بابا للانقاذ بالنسبة لنتياهو، لذلك فد يكون الهدف المباشر لحكومة اسرائيل اليوم هو انتظار الانتخابات الاميركية واستغلال نتائجها على افتراض تبدل الظروف والتوجهات، فهل يهرب نتنياهو الى الامام؟



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-05-06
05:32 | 2024-05-06
05:12 | 2024-05-06
05:08 | 2024-05-06
05:00 | 2024-05-06
04:45 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24