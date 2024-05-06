آخر المستجدات... كيف تبدو الجبهة الجنوبية صباح اليوم؟

يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، حال من الهدوء الحذر في أعقاب الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت المنطقة ليلا، وآخرها كان استهداف مزرعة حلتا كفرشوبا وكفرحمام حتى وادي شبعا في ظل غطاء كثيف للقنابل المضيئة في سماء شبعا وتلة الرادار. تزامنت مع قصف مدفعي ورمايات رشاشة طاولت الأطراف الشمالية لبلدة شبعا ما تسبب بتضرر عدد من المنازل في منطقة القاطع، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement

وقد رد "الحزب" على هذه الاعتداءات بقصف مدفعي وصاروخي مركزين طاول مواقع الاحتلال في السماقة ورويسات وزبدين داخل مزارع شبعا المحتلة واصابتها إصابات مباشرة.

وكان قد سبقه قصف مدفعي وصاروخي لقوات الاحتلال طاول مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح بما فيه تلال عرمتى والاحمدية المشرفة على وادي برغز ومجرى الليطاني وفي ظل هذه الأوضاع الغير مستقرة لم يغب الطيران التجسسي نوع ام كا عن سماء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة منفذا طلعات استكشافية على علو متوسط وصولا حتى أجواء البقاع.