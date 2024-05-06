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لبنان

آخر مستجدات الجبهة الجنوبية... سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت هذه المناطق (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2024 | 04:33
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أغار الطيران الحربي الاسرائيلي، اليوم الاثنين، مستهدفا مرتفعات مليخ واللويزة والريحان، ونفذ سلسلة غارات جوية (٨ غارات) استهدف فيها مناطق عدة في مرتفعات واودية اقليم التفاح وجبل الريحان تركزت بمحيط نبع الطاسة مزرعة عقماتا وبلدتي اللويزة مليخ، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتم اطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه محيط موقع حدب يارين المعادي مقابل بلدتي البستان ويارين.
 
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كما تعرضت أطراف بلدة مركبا، صباح اليوم، لقصف مدفعي من عيار ١٥٥ ملم مصدرها مرابض العدو داخل أراضي فلسطين المحتلة.

الى ذلك، استهدف العدو الاسرائيلي بالقذائف المدفعية الثقيلة أطراف وادي السلوقي.

وخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، حال من الهدوء الحذر في أعقاب الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت المنطقة ليلا، وآخرها كان استهداف مزرعة حلتا كفرشوبا وكفرحمام حتى وادي شبعا في ظل غطاء كثيف للقنابل المضيئة في سماء شبعا وتلة الرادار. تزامنت مع قصف مدفعي ورمايات رشاشة طاولت الأطراف الشمالية لبلدة شبعا ما تسبب بتضرر عدد من المنازل في منطقة القاطع.

وقد رد "الحزب" على هذه الاعتداءات بقصف مدفعي وصاروخي مركزين طاول مواقع الاحتلال في السماقة ورويسات وزبدين داخل مزارع شبعا المحتلة واصابتها إصابات مباشرة.

وكان قد سبقه قصف مدفعي وصاروخي لقوات الاحتلال طاول مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح بما فيه تلال عرمتى والاحمدية المشرفة على وادي برغز ومجرى الليطاني وفي ظل هذه الأوضاع الغير مستقرة لم يغب الطيران التجسسي نوع ام كا عن سماء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة منفذا طلعات استكشافية على علو متوسط وصولا حتى  أجواء البقاع.
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