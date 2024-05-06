"التيار" يتحرك هذا الأسبوع.. لقاءات وتظاهرات

Advertisement

اشارت المعلومات الى أن "التيار الوطني الحر" سيبدأ اعتباراً من هذا الاسبوع سلسلة لقاءات مع القيادات السياسية في البلاد، عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب جبران باسيل، الاسبوع الماضي.وفي هذا الاطار، سيلتقي وفد من نواب التيار كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، لتسليمهم رؤيتهم ونظرتهم لحل أزمة النزوح السوري في لبنان، على ان يسبق اللقاءات تقديم اقتراح قانون الى المجلس النيابي لترحيل النازحين غير الشرعيين عن الاراضي اللبنانية.أما في ما خص التحركات على الارض، فتؤكد مصادر مطلعة ان "التيار" يحضّر لتظاهرة أمام مبنى مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيروت، يتم خلالها تسليم المسؤولين رسالة واضحة حول رؤية "التيار" في هذا الموضوع.