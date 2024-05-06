21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"التيار" يتحرك هذا الأسبوع.. لقاءات وتظاهرات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-05-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشارت المعلومات الى أن "التيار الوطني الحر" سيبدأ اعتباراً من هذا الاسبوع سلسلة لقاءات مع القيادات السياسية في البلاد، عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب جبران باسيل، الاسبوع الماضي.
وفي هذا الاطار، سيلتقي وفد من نواب التيار كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، لتسليمهم رؤيتهم ونظرتهم لحل أزمة النزوح السوري في لبنان، على ان يسبق اللقاءات تقديم اقتراح قانون الى المجلس النيابي لترحيل النازحين غير الشرعيين عن الاراضي اللبنانية.
Advertisement
أما في ما خص التحركات على الارض، فتؤكد مصادر مطلعة ان "التيار" يحضّر لتظاهرة أمام مبنى مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيروت، يتم خلالها تسليم المسؤولين رسالة واضحة حول رؤية "التيار" في هذا الموضوع.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منسّقة أزياء أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون تكشف: "يعيشان الجحيم"
Lebanon 24
منسّقة أزياء أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون تكشف: "يعيشان الجحيم"
07:11 | 2024-05-05
05/05/2024 07:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل للمواطنين... لا تتوجّهوا إلى الشاطىء
Lebanon 24
تحذير عاجل للمواطنين... لا تتوجّهوا إلى الشاطىء
07:58 | 2024-05-05
05/05/2024 07:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزّ سوريا... ومعلومات عن استهداف شخصيّة من "الحزب"
Lebanon 24
إنفجار يهزّ سوريا... ومعلومات عن استهداف شخصيّة من "الحزب"
06:32 | 2024-05-05
05/05/2024 06:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجويّ بدأ يضرب لبنان.. الأب إيلي خنيصر: هذا ما ستشهده البلاد خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ بدأ يضرب لبنان.. الأب إيلي خنيصر: هذا ما ستشهده البلاد خلال الساعات المقبلة
10:20 | 2024-05-05
05/05/2024 10:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "حزب الله".. "سابقة خطيرة" في إسرائيل!
Lebanon 24
بسبب "حزب الله".. "سابقة خطيرة" في إسرائيل!
12:00 | 2024-05-05
05/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:04 | 2024-05-06
في فرن الشباك.. عملية طعن ضحيتها ابن الـ 14 عاماً
03:00 | 2024-05-06
نقابة المعلمين تناشد الحلبي: لبحث مفاعيل استخدام التطبيقات الالكترونية على الاطفال
03:00 | 2024-05-06
رسائل متبادلة بين دمشق وواشنطن... وتواصل أوروبي في ملف النزوح
02:48 | 2024-05-06
العبسي في قداس الفصح من القاهرة: ما زلنا نعلم علم اليقين ان شيئا ما حصل بقيامة المسيح
02:48 | 2024-05-06
قوى الأمن نشرت صورته.. مشتبه به اعتدى جنسيًا على قاصرين في لبنان
02:40 | 2024-05-06
ردا على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال البقاع.. هذا ما فعله "الحزب" صباحا
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
06/05/2024 10:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
06/05/2024 10:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
06/05/2024 10:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24