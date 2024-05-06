الحشيمي: نستغرب انتقاد البعض مساعي الحكومة لحلحة أزمة النزوح السوري

استغرب النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان، "انتقاد البعض مساعي الحكومة وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي الحثيثة لحلحة أزمة النزوح السوري في لبنان والهجوم الممنهج والمستمر لعمل حكومة تصريف الأعمال التي بذلت قصارى جهدها في مقاربة الملفات العالقة والأمور الشائكة وساهمت في تيسير أمور المواطنين وتسيير البلد وفق الصلاحيات المنوطة بها والقوانين الدستورية رغم مقاطعة المغرضين والمنتقدين والمعترضين للجلسات الحكومية في وقت لا يزال الفراغ الرئاسي مستمرا".

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ودعا "منتقدي الرئيس ميقاتي إلى مراجعة أنفسهم والالتفات إلى حجم الجريمة التي يرتكبونها بحق لبنان من خلال تعنتهم وخلافاتهم ورفضهم التوافق على رئيس للجمهورية".

واكد "ضرورة الخروج من مأزق الشغور الرئاسي في أقرب وقت ممكن عبر انتخاب رئيس قادر على انتشال لبنان من أزماته وتطبيق مهامه وصلاحياته"