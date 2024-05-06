تفعيل "جبهة الجولان"؟

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منذ بدء المفاوضات الاخيرة بين حركة "حماس" واسرائيل في القاهرة قام حلفاء الحركة بخطوات وتصريحات توحي بأن التصعيد سيكون سيد الموقف في حال فشلت التسوية ولم يتم التوصل الى اتفاق.وبحسب مصادر مطلعة فإن التهديدات والرسائل شملت اليمن ولبنان وجبهة العراق وان بطرق مختلفة، لكن يبدو ان جبهة سوريا ستكون ضمن الجبهات التي ستتحرك بنسبة معينة في حال قررت تل ابيب الدخول الى رفح.وتقول المصادر ان جميع الاطراف في "محور المقاومة" لا يريدون فتح الجبهة السورية، لكن في المقابل سيكون تحريكها بشكل محدود جزءا من الضغط على اسرائيل للقبول بالتسوية ووقف اطلاق النار...