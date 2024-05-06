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لبنان

هكذا ستكون أسعار الدخول إلى المسابح والمنتجعات هذا الصيف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-05-2024 | 02:15
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على الرغم من الطقس غير المستقر الذي يخيم على لبنان في الآونة الأخيرة، ومع بداية شهر أيار تستعد المسابح والمنتجعات البحرية لافتتاح الموسم الصيفي.
وبدأت الأسعار تتكشف أكثر فأكثر وهي طبعا بالدولار ويبدو انها لا تختلف كثيرا عن الأسعار التي تم اعتمادها السنة الماضية.
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إليكم عينة عن الأسعار التي تختلف من مسبح إلى آخر كما ترتفع في الويك اند عن أيام الأسبوع العادية:

‏VEER BOUTIQUE :  خلال الأيام العادية 25 دولارا و35 دولارا في الويك اند.

‏SAN STEPHANO  : خلال أيام الأسبوع 20 دولارا و25 دولارا في الويك  اند.

EDDE SANDS   : خلال أيام الأسبوع 30 دولارا و35 دولارا في الويك اند.

‏KALANI RESORT  : طيلة الأسبوع 20 دولارا و25 دولارا في الويك اند.

‏C FLOW BEACH  : خلال أيام الأسبوع 5 دولارات و10 دولارات في الويك اند.

‏SIERRA BEACH RESORT  : طيلة أيام الأسبوع 20 دولارا و20 دولارا أيضا في الويك اند.

‏LE PHENIX DU BYBLOS  : خلال أيام الأسبوع 20 دولارا و25 دولارا في الويك اند.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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