Advertisement

لبنان

بعد المنخفض الجوي... درجات الحرارة الى ارتفاع

Lebanon 24
06-05-2024 | 02:22
A-
A+
Doc-P-1195986-638505843706054227.jpeg
Doc-P-1195986-638505843706054227.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستمر الطقس غير المستقر والممطر أحيانا بالتأثير على لبنان اليوم ولغاية صباح الغد، على أن ينكفئ بعدها المنخفض الجوي عن المنطقة ويعود الاستقرار الجوي مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح حارة وفوق المعدلات يوم الجمعة حيث تتعدى درجات الحرارة عتبة الـ٣٥ درجة ساحلاً.
Advertisement
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٦ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الجوّ: غائم جزئياً وممطر مع برق ورعد
- الرياح: جنوبية غربية قوية على الجبال شمالاً وفي الداخل وسرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلا: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: سيئ بفعل السحب المنخفضة والضباب جبلاً
- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس غائم جزئياً مع احتمال بعض الأمطار المحلية صباحاً ثم يستقر الطقس تدريجياً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا أحياناً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-05-06
05:41 | 2024-05-06
05:32 | 2024-05-06
05:12 | 2024-05-06
05:08 | 2024-05-06
05:00 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24