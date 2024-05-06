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لبنان

الراعي ترأس القداس الاحتفالي بعيد سيدة لبنان في بازيليك حريصا

Lebanon 24
06-05-2024 | 02:29
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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الاحتفالي بعيد سيدة لبنان في بازيليك سيدة لبنان حريصا،  جريا على العادة منذ تأسيس مزار سيدة لبنان على عهد البطريرك الحويك عام 1904، عاونه في القداس النائب البطريركي على ابرشية جونية المطران انطوان نبيل عنداري، النائب البطريركي المطران انطوان عوكر، الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الاب مارون مبارك، رئيس المزار الاب فادي تابت، ولفيف من الآباء.
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توافد المؤمنون من كل حدب وصوب الى حريصا وامتلأت البازيليك يالمؤمنين، حاملين الورود في ايديهم وفي قلوبهم لبنان الجريح، طالبين من مريم في عيدها ان تحمي وطن الارز من كل شر وتعيد اليه السلام المفقود.
بعد الانجيل المقدس، تحدث الراعي في عظته عن تاريخ المزار واهمية "هذا الحدث المميز المتوارث منذ عهد الاجداد الى يومنا بإحتفال البطريرك سنويا بعيد سيدة لبنان"، مؤكدا "دور مريم الام والشفيعة لنا عند ابنها يسوع هي التي كانت حاضرة في عرس قانا والحاضرة معنا اليوم في صعوباتنا وشدائدنا والمحامية عن لبنان وابنائه". وشكر لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة خدمتهم المزار منذ تأسيسه، داعيا المسؤولين الى "انتخاب رئيس للجمهورية والتعالي عن المصالح الشخصية".


واختتم القداس بزياح مريمي وبالبركة الرسولية.
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