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لبنان

ردا على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال البقاع.. هذا ما فعله "الحزب" صباحا

Lebanon 24
06-05-2024 | 02:40
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أعلن حزب الله في بيان انه رداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع قصف عناصره عند ‏الساعة 09:00 صباح اليوم الاثنين 06-05-2024 مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏
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