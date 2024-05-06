ردا على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال البقاع.. هذا ما فعله "الحزب" صباحا

أعلن حزب الله في بيان انه رداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع قصف عناصره عند ‏الساعة 09:00 صباح اليوم الاثنين 06-05-2024 مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

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