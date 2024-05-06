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لبنان

قوى الأمن نشرت صورته.. مشتبه به اعتدى جنسيًا على قاصرين في لبنان

Lebanon 24
06-05-2024 | 02:48
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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان وبناءً على إشارة القضاء المختص، "صورة للمشتبه به ب.ن. والذي تبين بحسب اعترافات القاصرين الضحايا والموقوفين، انه قد تعدّى جنسياً على العديد من القاصرين.
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وجاء في بيان قوى الامن الداخلي ما يلي:
"تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة للمشتبه به ب.ن. والذي تبين بحسب اعترافات القاصرين الضحايا والموقوفين، أنه قد تعدّى جنسياً على العديد من القاصرين، ومنهم مَن هو لا يزال مجهول الهوية".

وأضاف التعميم:"  تطلب هذه المديرية العامة من كل ضحيه تعدى عليها المشتبه به المذكور، التواصل فوراً مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيه على الرقم 01/293293 للإدلاء بما لديهم من معلومات. علماً أن البيانات المتعلقة بالضحايا تبقى سرية للغاية، وسيتم التنسيق مع قاضي الاحداث المختص لمتابعة أي ضحية ضمن الأطر التي يفرضها القانون".
 

المصدر: قوى الأمن الداخلي
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