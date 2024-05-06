في فرن الشباك.. عملية طعن ضحيتها ابن الـ 14 عاماً

Advertisement

سادت حال من الغضب في منطقة التحويطة فرن الشباك بعد اقدام سوريين على طعن طفل لا يتجاوز عمره الـ 14 عاما، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ولاحقا تم القاء القبض عليهما من قبل عدد من شبان المنطقة.