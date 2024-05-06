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لبنان

في فرن الشباك.. عملية طعن ضحيتها ابن الـ 14 عاماً

Lebanon 24
06-05-2024 | 03:04
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سادت حال من الغضب في منطقة التحويطة فرن الشباك بعد اقدام سوريين على طعن طفل لا يتجاوز عمره الـ 14 عاما، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ولاحقا تم القاء القبض عليهما من قبل عدد من شبان المنطقة.

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فرن الشباك

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