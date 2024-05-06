رعد: المعركة هي معركة خُلق وموازين انسانية نقدمها للأجيال المقبلة

إعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "المعركة بيننا وبين اعدائنا اليوم ليست معركة سلاح، فحسب وموازين قوى، المعركة هي معركة خُلق وموازين انسانية نقدمها للأجيال المقبلة. نحن نقدم نموزج التفاني من اجل حفظ الوطن وحفظ الانسان ونقدم المجاهدين الذين يتمتعون بأرقى المواصفات الاخلاقية والانسانية الذين لا يستهدفون مدنيا ولا يجهزون على جريح ولا يلاقون الا العدو الذي يستهدف كل الوجود الانساني. بينما العدو الذي نواجهه يقدم ابشع صورة للانسان المتوحش".

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كلام رعد جاء في الاحتفال الذي اقامه "حزب الله" للشهيد الجريح محمد علي عباس في مجمع سيد الشهداء في بلدة عربصاليم بحضور شخصيات اجتماعية وتربوية وعلماء دين وحشد من ابناء البلدة والمنطقة . وقال رعد: "هذا العدو ينهي الحرب او لا ينهيها سيان بالنسبة للمقاومين. هذا العدو لم يعد يستطيع ان يزيد شيئا على ما فعله من توحش حتى ولو دخل الى رفح او ارتكب المزيد من المجازر فليس بعد التوحش توحش فهو منتهى الخيبة والفشل الأنساني وأما ان ينتصر فهذا أصبح بعيداً جداً عليه. الآن اصبح في مرحلة تخفيف الخذلان والانتكاسة واحتواء المفاعيل السلبية التي نجمت بفعل افتضاح صورته الحقيقية وعدوانه".

وختم رعد: "طالما كانت المواجهة مع هذا العدو في هذه المرحلة مواجهة تاريخية ومفصلية، فتأكدوا بأن نصركم على هذا العدو تاريخياً ومفصلياً ايضاً".