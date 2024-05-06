Advertisement

لبنان

الدمار كبير.. شاهدوا أضرار الغارة الإسرائيلية فجرا على البقاع (صور)

Lebanon 24
06-05-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1196028-638505906312670408.jpg
Doc-P-1196028-638505906312670408.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين غارة استهدفت مرآباً للشاحنات في المنطقة الواقعة ين بلديت النبي شيت والسفري في البقاع ما أدى إلى سقوط 3 جرحى إصاباتهم طفيفة.

وأدت الغارة إلى وقوع دمار هائل في المكان، وفق صور حصل عليها "لبنان 24". 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-05-06
05:41 | 2024-05-06
05:32 | 2024-05-06
05:12 | 2024-05-06
05:08 | 2024-05-06
05:00 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24