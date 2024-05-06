الدمار كبير.. شاهدوا أضرار الغارة الإسرائيلية فجرا على البقاع (صور)

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين غارة استهدفت مرآباً للشاحنات في المنطقة الواقعة ين بلديت النبي شيت والسفري في البقاع ما أدى إلى سقوط 3 جرحى إصاباتهم طفيفة.



وأدت الغارة إلى وقوع دمار هائل في المكان، وفق صور حصل عليها "لبنان 24".

Advertisement



