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لبنان

وزير الثقافة لمناسبة عيد الفصح: لنصافح كلبنانيين بعضنا بعضاً وعسانا نعاد إلى أيامه

Lebanon 24
06-05-2024 | 04:39
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توّجه وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى إلى اللبنانيين عموماً  وأبناء الطوائف المسيحية الأرثوذكسية بشكل خاص بالتهاني، لمناسبة عيد الفصح المجيد حسب التقويم الشرقي، وقال في بيانٍ: "أتوجّه بالمعايدة إلى اللبنانيين جميعهم، وبخاصة إلى أبناء الطوائف المسيحية الأرثوذكسية(لا سيّما أحبتنا في طرابلس والميناء  والكورة)، لمناسبة عيد الفصح المجيد حسب التقويم الشرقي".
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وأضاف: "لنصافحْ كلبنانيين بعضنا بعضًا، ولْنصفَحْ للمبغضين منّا عن كل شيء كما في ترتيلة العيد". 

وتابع: "الفصح هو للصفح والمصافحة. هذا يكون على صعيد شخصي، وكذلك على صعيد وطني. فبالصفح والمصافحة نعبر بالوطن إلى عيده الكبير الجديد".

وأردف: "الفصح أيضاً مناسبة لتعزيز يقيننا بأنَّ الباطلَ كلّه إلى زوال، وأنَّ العدل وحده سيحلّ في الأرض، حين يطرحُ الناسُ من قلوبهم الخوفَ حتى من الموت، ويزدادون يقيناً بأن المسيح حيٌّ وهو عائدٌ ليسود الحقّ، وتُزلزل عروش المغتصبين الظالمين".

وختم المرتضى: "عسانا نعاد إلى أيامه ولبنان واللبنانيين بألف خير وإخواننا المظلومين في فلسطين مُحرّرين من ظلم أعداء الإنسانية وداعميهم".
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