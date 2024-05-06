عبدالله: للضغط على المفوضية الأوروبية لمساعدة وزارة الصحة والمستشفيات

كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "يجب الضغط على المفوضية الأوروبية لتقديم مليار يورو إضافية لدعم القطاع الصحي في لبنان، الحكومي والخاص، لمساعدة وزارة الصحة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية للاستمرار في خدماتها، بعد أن تم إبلاغ وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض مباشرة بتخفيض كبير في ميزانية التغطية للسوريين".

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