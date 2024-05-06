إنفجارات قويّة.. "حزب الله" يُهاجم مستوطنة المطلة الإسرائيليّة!

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، ظهر اليوم الإثنين، عن انفجار طائرة مُفخخة في مستوطنة المطلة تم إطلاقها من لبنان، فيما جرى أيضاً إعتراض أخرى.

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وأشارت التقارير إلى أنَّ صافرات الإنذار دوّت في مستوطنات عديدة ضمن الجليل خشية من تسلل الطائرات المسيرة إليها، وهي: بيت هيلل، كفرجلعادي، كفاريوفال، المنارة، معيان باروخ، مرغليوت، مسكاف عام، كريات شمونة، تل حاي.

كذلك، جرى إطلاق إنذاراتٍ في مُستوطنات أخرى خشية من سقوط صواريخ فيها، وهي: كفار بلوم، سفار سالد، شمير وغيرها.

وذكرت التقارير أن أصوات إنفجارات سمُعت في كل منطقة إصبع الجليل المحاذية للبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجمات ضد مصادر النيران في الأراضي اللبنانية.

"حزب الله" يتبنى قصف المطلة

بدوره، أصدر "حزب الله" بياناً قال فيه إنّهُ شنّ هجوماً بمُسيرات إنقضاضية استهدف تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي ‏المطلة.

ولفت الحزب إلى أن الهجوم أصاب نقاط استقرار الجنود الإسرائيليين، كما تمّ تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح.‏

من ناحيتها، تحدثت قناة "العربية" عن إصابة جنديين إسرائيليين جراء الهجوم الذي نفذه الحزب ضد المستوطنة المذكورة.