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لبنان

آخر بيان إسرائيليّ عن "قصف مواقع لحزب الله".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
06-05-2024 | 05:41
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "طائرات حربية شنّت غارات جوية استهدفت نحو 15 مبنى عسكرياً وبنى تحتية تم وضعها داخل معسكر تابع لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة اللويزة - جنوب لبنان".
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كذلك، قال أدرعي في منشور له عبر منصة "إكس"، إنه "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الشمال خشية تسلل مسيرة معادية، تم رصد مسيرة مفخخة تسللت من منطقة لبنان نحو منطقة المطلة".
 
بدوره، أصدر "حزب الله" بياناً قال فيه إنّهُ شنّ هجوماً بمُسيرات إنقضاضية استهدف تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي ‏المطلة.
 
ولفت الحزب إلى أن الهجوم أصاب نقاط استقرار الجنود الإسرائيليين، كما تمّ تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح.‏

من ناحيتها، تحدثت قناة "العربية" عن إصابة جنديين إسرائيليين جراء الهجوم الذي نفذه الحزب ضد المستوطنة المذكورة.
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