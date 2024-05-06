إطلالة لنصرالله في هذا التاريخ

يطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم الإثنين المقبل 13 أيار 2024 عند الساعة الـ5 بعد الظهر، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل القيادي مصطفى بدر الدين.



وسيقام مهرجان تكريمي بالمناسبة في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر - ثانوية المهدي - الحدت.

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