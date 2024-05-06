Advertisement

لبنان

إطلالة لنصرالله في هذا التاريخ

Lebanon 24
06-05-2024 | 05:56
A-
A+
Doc-P-1196068-638505970581201784.jpg
Doc-P-1196068-638505970581201784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم الإثنين المقبل 13 أيار 2024 عند الساعة الـ5 بعد الظهر، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل القيادي مصطفى بدر الدين.

وسيقام مهرجان تكريمي بالمناسبة في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر - ثانوية المهدي - الحدت.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:46 | 2024-05-06
09:37 | 2024-05-06
09:33 | 2024-05-06
08:53 | 2024-05-06
08:41 | 2024-05-06
08:12 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24