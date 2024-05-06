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لبنان

بعد المنخفض الجوي: تحضّروا لـ "الشوب".. الحرارة ستلامس الـ 31 درجة بهذا الموعد!

Lebanon 24
06-05-2024 | 05:48
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح أحيانا، يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المترافق بكتل هوائية باردة نسبيا والمتمركز وسط تركيا حيث يستمر تساقط الأمطار المتفرقة والغزيرة أحيانا  مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد ويستمر تأثيره حتى صباح يوم غد الثلاثاء  حيث ينحسر تدريجيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع  بدءا من يوم الاربعاء والتي  تقارب معدلاتها الموسمية ومن المتوقع ان يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبيا اعتبارا من يوم الخميس تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تلامس الـ 31 درجة على الساحل يوم الجمعة، ثم تعود الى الأنخفاض خلال عطلة نهاية الأسبوع مع بعض التقلبات المحلية.
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهرايار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 26، وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.
تحذيرمن تشكل السيول على الطرقات بسبب غزارة الامطار الناجمة عن الخلايا الرعدية المنفردة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
اليوم الإثنين:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال7 درجات تفريبا خاصة في الداخل، يتحول تدريجيا اعتبارا من الظهر الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى 65 كلم/س، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق. تخف حدة الامطار ابتداءا من المساء.
 
الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح أحيانا ، يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.
 
الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بحيث تقارب معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
 
الخميس:غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء كما تنخفض نسبة الرطوبة.
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