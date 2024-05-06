بعد تعرّض منشآت مياه لأضرار.. هذا ما أعلنته "مياه لبنان الجنوبي"

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أشارت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، الى ان "محيط منشآت مشروع نبع الطاسة تعرض لغارات جوية، أدت الى تضرر غرف المحولات والكهرباء وغرف المضخات العائدة والخزان وبعض خطوط الضخ، ونتج عنها أيضاً انتشار رائحة كريهة قوية في المحيط".وتابع البيان: "محافظة على صحة المواطنين وكتدبير احتياطي، تنصح المؤسسة جميع المستخدمين بالاقتصار في استخدام المياه على "الخدمة" وتجنب استخدامها للشرب أو الطهي أو كل ما يرتبط "بالمأكولات والمشروبات"، إلى حين انتهاء المؤسسة من اجراء الفحوصات المخبرية الضرورية والتأكد من سلامة المياه، على أن تصدر بياناً مفصلاً حول النتائج فور جهوزها".