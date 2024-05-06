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لبنان

عزالدين: المقاومة تمكنت من ضرب صميم الردع الإسرائيلي

Lebanon 24
06-05-2024 | 07:11
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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزالدين أن "اليمن اليوم تفرض بكل جرأة وقوة وشجاعة، حصاراً وردعاً ضد الكيان الإسرائيلي، كما أن جبهة الإسناد للمقاومة على طول الجبهة الجنوبية اللبنانية، لن تتوقف طالما أن العدوان مستمر على غزة".
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وخلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" لـ"الشهيد على طريق القدس" إسماعيل علي مطلق، لمناسبة أربعين استشهاده، في حسينية بلدة السماعية الجنوبية على "ضرورة أن لا تتنازل حركات المقاومة في فلسطين عن مطلب وقف إطلاق النار، وعن عودة جميع اللاجئين إلى أرضهم، وأن ينسحب ويخرج هذا العدو من الأرض المحتلة".
 
 
واعتبر أن "المقاومة في فلسطين تمكّنت من أن تباغت وتفاجئ وتضرب صميم الردع الإسرائيلي في قلبه، وتهشّم هذا الردع، فأصبح هذا العدو اليوم بنظر العالم عاجزا وضعيفا وغير قادر على أن يفعل شيئاً بدون دعم أميركي، وكل ما يقوم به من تهويل وتهديد بحرب شاملة ضد لبنان، هو من باب الضغط النفسي على المقاومة، وهذا لن يجدي نفعاً ولم يؤثر في موقف المقاومة شيئاً".

وختم: "أرض فلسطين محتلة، ومن حق الفلسطينيين أن يقاتلوا هذا العدو بكل ما يملكون من قدرات وإمكانات عسكرية ومالية وسياسية وإعلامية، ومن واجبنا نحن أيضاً أن نكون معهم وإلى جانبهم، داعمين وشركاء، من أجل تحرير كل شبر من أرض فلسطين العزيزة".

 
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