"سيدة الجبل": حلّ النزوح السوري يبدأ بضبط الحدود

رأى "لقاء سيدة الجبل" أن "حلّ النزوح السوري في لبنان يبدأ بضبط الحدود اللبنانية – السورية تنفيذاً للدستور والقرار 1680 وإقفال المعابر غير الشرعية التي يُمسك بها " حزب الله " والنظام السوري".

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ولفت في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي إلى أن "هذا الفلتان الحدودي يعود الى احتلال القرار الوطني من قبل إيران، بواسطة " حزب الله "، التي تحاول استغلال كلّ الأمور ومن ضمنها ورقة النزوح السوري لتحسين شروط مفاوضاتها مع الخارج".

وختم البيان: "يتابع اللقاء تطورات الامور الخطيرة في المنطقة، والتي تضعنا على حافة الهاوية على كل المستويات، ويؤكد ان لا خلاص للبنان إلا بالوحدة الداخلية والتمسّك الحرفي بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية 1559، 1680 و1701".