عودة في اثنين الباعوث: لبنان بحاجة إلى تضافر الجهود لا إلى تبادل التهم والمسؤوليات

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بعد الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "كثيرون شككوا بقيامة لبنان واللبنانيين، لكنهم يفاجأون مرارا وتكرارا بالعزم اللبناني على النهوض ونفض الغبار والسير إلى الأمام. بلدنا يحتاج إلى من يؤمن به كملجأ آمن لأبنائه، كمظلة واقية وحضن يحمي، وهذا يحتاج إلى عمل دؤوب لإعادة الثقة إلى نفوس الذين هاجروا منه، لكي يعودوا وينهضوا به، عوض تشجيع الموجودين على الهجرة الموسمية أو الدائمة". ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة صباح اليوم، خدمة القداس بمناسبة اثنين الباعوث وعيد القديس العظيم في الشهداء جاورجيوس اللابس الظفر،في كاتدرائية القديس جاورجيوس في حضور حشد من المؤمنين.بعد الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "كثيرون شككوا بقيامة لبنان واللبنانيين، لكنهم يفاجأون مرارا وتكرارا بالعزم اللبناني على النهوض ونفض الغبار والسير إلى الأمام. بلدنا يحتاج إلى من يؤمن به كملجأ آمن لأبنائه، كمظلة واقية وحضن يحمي، وهذا يحتاج إلى عمل دؤوب لإعادة الثقة إلى نفوس الذين هاجروا منه، لكي يعودوا وينهضوا به، عوض تشجيع الموجودين على الهجرة الموسمية أو الدائمة".

وأضاف: "الخطوة الأولى في مسيرة إعادة الثقة هذه أن يؤمن اللبنانيون، والمسؤولون والزعماء أولا، بأن لبنان هو وطنهم الوحيد وأن واجبهم المحافظة عليه، وصون حدوده، والتشبث بسيادته مهما كبرت المغريات، واحترام دستوره، وتطبيق قوانينه على كل الموجودين على أرضه، لا العمل بمنهج التعطيل والتأجيل والتمديد والتجديد، الذي يضعف الأمل ويزيد اليأس ويدفع من تبقى من أبنائه إلى الهجرة".

وأكد عودة أن "لبنان بحاجة إلى تضافر الجهود، لا إلى تبادل التهم والمسؤوليات. البطولة ليست في التراشق بالتهم، وإضعاف البلد وتعطيل مؤسساته واستغلال خيراته، أو وضع خطط لا تطبق، وليست في ترهيب القضاء وإخفاء الحقيقة بتعطيل التحقيق في تفجير بيروت، وليست في شن الحروب. البطولة تكون في الاعتراف بسبب الأزمة وفي تحديد مسببيها، وفي تظهير كيفية الخروج منها، وفي اتخاذ القرار الجريء بقول الحقيقة ولا شيء غيرها".



وختم: "في هذا اليوم المبارك نحن مدعوون إلى تجديد كل كياننا، وإلى نشر بشرى القيامة أينما حللنا، وإلى السعي الدائم نحو الحق والخير، والمحافظة على وجود الرب في كل زاوية من زوايا حياتنا الأرضية، لكي نرث الملكوت السماوي".



