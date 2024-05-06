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لبنان
وزيرة خارجية هولندا بعد لقائها بوحبيب: نود حل الازمة والتوصل الى وقف فوري للنار
Lebanon 24
06-05-2024
|
08:53
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وزيرة خارجية هولندا هانكي بروينز سلوت، وبحث معها في الاوضاع والتطورات.
بعد اللقاء رحب بو حبيب بالوزيرة الهولندية، وقال: "هولندا ساندت وقدمت الكثير للبنان خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي خسرنا فيه العديد من الارواح".
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ثم القت الوزيرة الهولندية كلمة قالت فيها: "انها الزيارة الاولى الى لبنان، ومع اننا تحدثنا مرات عدة قبل مجيئي الا ان وجودي هنا اتاح لنا التطرق الى مواضيع عديدة"، مضيفة "ان هولندا متمسكة بالعلاقة مع لبنان".
وأضافت: "لقد تحدثنا عن اهمية الاستقرار في الشرق الاوسط وتناولنا الصراع الدائر بين اسرائيل وحماس. ونود حل الازمة والتوصل الى اتفاق سريع بما يخص التفاوض الحالي وبالتالي وقف فوري لاطلاق النار، وعودة الاسرى وان يكون الاتفاق اساسا يُبنى عليه لاحقا لسلام دائم".
وتابعت: "كما تحدثنا عن اهمية الوقف الفوري لتدهور الوضع على حدود لبنان جنوبا بين اسرائيل ولبنان. وهولندا قلقة من تصاعد الصراع وتأسف لخسارة ارواح مدنية لما له من انعكاس سلبي على لبنان والمنطقة. ومن الاهمية بمكان ان نتفادى توسيع دائرة العنف. ونطلب حلا ديبلوماسيا ونعول على جهود فرنسا، لكن لبنان يلعب دورا هو ايضا ويجب اعتماد القرار 1701 كأساس لسلام دائما . ونحث الجانبين بما فيهما حزب الله ان يساهما بتطبيق القرار 1701 من خلال التحرك الميداني، ايضا دعم الجيش اللبناني".
وأردفت: "أكن تقديرا كبيرا للبنان بالرغم من العبء الكبير الذي يتحمله لاستضافة العدد الاكبر من النازحين السوريين، واتفهم ان هذا الامر ينعكس كثيرا على لبنان وشعبه. وهولندا تدعم الجيش اللبناني الذي يعمل على تثبيت الاستقرار كما ندعم إعادة بناء القطاع الخاص في لبنان الذي يساهم في تنمية البلد، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، وقد خصصت هولندا مبلغا قدره 140 مليون يورو للسنوات الاربع القادمة".
وختمت الوزيرة الهولندية:"اذ نفتتح مقر السفارة الجديد ما نزال نطالب بإجابات حول محاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ".
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