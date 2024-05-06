بشأن إطلاق منصة "بلومبرغ" في لبنان.. هذا آخر ما قيل

نقلت قناة الـ"mtv" عن مصادر "مصرف لبنان" إن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يتمسّك بإطلاق منصة بلومبرغ".





وأشارت المصادر الى أنه في الاجتماع الأخير مع صندوق النقد تم التوافق على صعوبة إطلاق المنصة في هذه الظروف الأمنية.

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