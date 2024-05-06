في بسري.. شخصان يقومان بتمارين بالأسلحة الحربية!

أوقفت دورية من مخابرات الجيش شخصين كانا يقومان بتمارين بالأسلحة الحربية في بسري بمنطقة جزين.

وقد ضبط معهما أسلحة حربية وذخائر، وتم تسليمهما الى الجهات المعنية لمتابعة التحقيق.