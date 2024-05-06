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لبنان

على طريق نهر الليطاني.. هذا ما جرى اليوم

Lebanon 24
06-05-2024 | 11:00
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أصيب شخصان من التابعية السورية، بحادث انقلاب شاحنة على طريق نهر الليطاني.
 
وبحسب المعلومات، فإن إصابة أحدهما حرجة، وقد تم نقله إلى المستشفى بواسطة إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية- مركز بلدة ارزي، فيما عولج الثاني ميدانياً. (الوكالة الوطنية)
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