على طريق نهر الليطاني.. هذا ما جرى اليوم

أصيب شخصان من التابعية السورية، بحادث انقلاب شاحنة على طريق نهر الليطاني.

وبحسب المعلومات، فإن إصابة أحدهما حرجة، وقد تم نقله إلى المستشفى بواسطة إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية- مركز بلدة ارزي، فيما عولج الثاني ميدانياً. (الوكالة الوطنية)