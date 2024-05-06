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لبنان

سلام تلقى في الدوحة درعا تكريمية من جمعية المحامين القطرية

Lebanon 24
06-05-2024 | 11:10
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تلقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام درعا تكريمية من رئيس جمعية المحامين القطرية الأستاذ مبارك السليطي  وأعضاء الجمعية، بعد اجتماع عقد في العاصمة القطرية، الدوحة، وخصص للبحث بسبل تعاون لبنان مع الجمعية وامكانية التوأمة مع نقابات المحامين في لبنان.
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وبهذه المناسبة قال سلام: "بالقانون والعدالة نعيد الثقة بالقضاء وتطوير سبل احقاق العدالة وتحسين أدائها، وباستعادة الثقة الرافعة الاساسية للتنمية وجذب الاستثمارات نبني لبنان الجديد مع اخواننا العرب".
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