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لبنان

تفاصيل جريمة شهدتها عكّار.. هكذا قتلت سيدة سورية!

Lebanon 24
06-05-2024 | 11:24
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تكشّفت معلومات جديدة بشأن حادثة وفاة المدعوة "ف.خ." (سورية الجنسيّة) إثر إصابتها برصاصة طائشة بالقرب من الحدود اللبنانية - السورية خلال عملها داخل أرضٍ زراعية في بلدة تل بيرة - سهل عكار.
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ولفتت المصادر إلى أن "ف.خ." توفيت عن طريق الخطأ إثر إصابتها بطلقات نارية بسبب إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار بين كل من المدعو "س.ع.ك." و "م.خ.".
 
يُشار إلى أنّ مطلق النار لاذ بالفرار وأنّ الضحية بقيت ما يُقارب الساعتين مرمية على الأرض لتعثر نقلها من الأرض الزراعية التي تبعد كيلومترات عن الطريق العام.
 
وأدّى هذا الأمر إلى وفاة السيدة متأثرة بجراحها قبل أن يجري نقل جثتها إلى مستشفى عبدالله الراسي.
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