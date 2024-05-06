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لبنان
من الجنوب.. وقفة رمزية تحيةً لروح شهداء الصحافة في لبنان
Lebanon 24
06-05-2024
|
11:44
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لمناسبة عيد شهداء الصحافة، نفذ عدد من الزملاء المراسلين الذي يغطون العدوان الإسرائيلي في القطاع الشرقي، وقفة في مرجعيون تحية لروح شهداء الصحافة في لبنان وغزة والعالم، لا سيما عصام عبدالله وفرح عمر وربيع معماري الذين استشهدوا باستهدافات إسرائيلية خلال تغطيتهم الأحداث منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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وجاءت الوقفة تحت عنوان "الصوت لن يُخفت والكاميرا لن تُكسر"، في وقتٍ أكد فيه
الزملاء استمرارهم بنقل كل وقائع العدوان من أرض الجنوب، معاهدين الصحافيين الشهداء باستكمال رسالتهم رغم كل المصاعب والمخاطر.
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