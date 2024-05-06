من الجنوب.. وقفة رمزية تحيةً لروح شهداء الصحافة في لبنان

لمناسبة عيد شهداء الصحافة، نفذ عدد من الزملاء المراسلين الذي يغطون العدوان الإسرائيلي في القطاع الشرقي، وقفة في مرجعيون تحية لروح شهداء الصحافة في لبنان وغزة والعالم، لا سيما عصام عبدالله وفرح عمر وربيع معماري الذين استشهدوا باستهدافات إسرائيلية خلال تغطيتهم الأحداث منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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