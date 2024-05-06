Advertisement

لبنان

معلومات جديدة عن جريمة "فندق الروشة".. إليكم آخر ما قيل بشأنها

Lebanon 24
06-05-2024 | 12:01
A-
A+
Doc-P-1196159-638506193924619108.jpg
Doc-P-1196159-638506193924619108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة الـ"LBCI"، مساء اليوم الإثنين، أنّ التحقيقات مستمرة في حادثة مقتل الشابة زينب معتوق داخل فندق "يوينيفرسال ريسيدنس" في بيروت.
 
وأشارت القناة إلى أن المشتبه به الرئيسي في الجريمة هو أحد العاملين السوريين في الفندق ويُدعى "خ.ب."، مع العلم أن الأخير ما زال مُتوارٍ عن الأنظار منذ صباح السبت، بعدما كان شوهد للمرة الأخيرة يوم الجمعة في الفندق حيث تعمل معتوق التي تم تشييعها إلى مثواها الأخير في بلدة صير الغربية - جنوب لبنان، أمس الأحد.
Advertisement
 
ووفقاً للقناة، فإن الأجهزة الأمنية تستكمل مسح كاميرات المُراقبة التي ضبطتها في الفندق ومحيطه، مع العلم أنه وجد بعضها خارج الخدمة لأسباب لم تُعرف حتى الساعة. 
 
وكان "لبنان24" ذكر في تقريرٍ له يوم أمس أنّ الشابة لم تتعرّض للاغتصاب كما أشيع، لكن المتهم بالجريمة قام بتعنيفها وضربها بشكل حاد قبل إلقائها في مخزن الفندق.

وأوضحت مصادر العائلة أنّ تقرير الطبيب الشرعي أثبت عدم وجود آثار لإغتصاب بعد الكشف على الجثة، لكن الضربة التي تعرضت لها معتوق كانت قوية جداً وتحديداً في الرأس.

ولفتت المصادر إلى أن الشّابة ظلت على قيد الحياة داخل مخزن الفندق لبعض الوقت قبل أن يتمّ اكتشاف أمرها من قبل العاملين هناك، مشيرة إلى أنّها نُقلت إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت وهي في حالة حرجة، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة.

أما عن سبب الجريمة، فترجّح المعلومات أن يكون مرتبطاً بإكتشاف الشابة معتوق أمراً خطيراً كان قد أقدم عليه الشاب السوري داخل الفندق، ما دفع الأخير لإرتكاب الواقعة المروّعة.
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:56 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2024-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-05-06
16:45 | 2024-05-06
16:20 | 2024-05-06
16:08 | 2024-05-06
15:51 | 2024-05-06
15:45 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24