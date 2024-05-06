خبر عاجل عن قضية "التيك توكرز".. مفاجأة عن "موقوف جديد"!

ذكرت قناة الـ"OTV"، اليوم الإثنين، أنّ القوى الأمنيّة أوقفت شخصاً إضافياً في قضية عصابة "التيك توكرز" المتورطة بإغتصاب أطفال.

ولفتت القناة إلى أنّ الموقوف هو موظف في إحدى مدارس جبل لبنان، معلنة أنّ عدد الموقوفين المتهمين في الملف ارتفع إلى 9 أشخاص.