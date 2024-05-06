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لبنان

ماذا استهدف "حزب الله" هذا المساء؟

Lebanon 24
06-05-2024 | 12:31
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة استهدفت التجهيزات الفنية الإسرائيلية في موقع حدب يارين.
 
ولفت الحزب إلى أن الإستهداف تمّ بالأسلحة المناسبة، وقد تمت إصابة التجهيزات بشكلٍ مباشر.
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