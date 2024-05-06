ماذا استهدف "حزب الله" هذا المساء؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة استهدفت التجهيزات الفنية الإسرائيلية في موقع حدب يارين.

ولفت الحزب إلى أن الإستهداف تمّ بالأسلحة المناسبة، وقد تمت إصابة التجهيزات بشكلٍ مباشر.