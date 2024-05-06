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لبنان

المواعيد تحدّدت.. وفد من نواب "التيار" سيلتقي بري وميقاتي لبحث ملف النازحين

Lebanon 24
06-05-2024 | 12:39
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أعلن "التيار الوطني الحر" في بيان، اليوم الإثنين، أن وفداً من تكتل "لبنان القوي" سيجول على رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب وسفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان، وذلك "في إطار بحث مواجهة مخاطر النزوح السوري وفي ضوء المبادرة الأوروبية".
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وذكر البيان أنّ الجولة ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة الـ10 قبل الظهر، حيث ستبدأ بزيارة بوحبيب عند الساعة الـ10 صباحاً.
 
 
وعند الساعة الـ1 ظهراً من الثلاثاء، سيلتقي وفد "لبنان القوي" سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وايلي، بحسب ما ذكر البيان.
 
 
أما اللقاء مع بري، فسيكون يوم الخميس عند الساعة الـ10 ظهراً، فيما من المقرر أن يلتقي الوفد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الجمعة عند الساعة الـ10 قبل الظهر.
 
 
وكان "لبنان24" نشر تقريراً، اليوم الإثنين، قال فيه إن "التيار الوطني الحر" سيبدأ اعتباراً من هذا الاسبوع سلسلة لقاءات مع القيادات السياسية في البلاد، عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب جبران باسيل، الاسبوع الماضي.
 
وقال التقرير إن وفداً من نواب "التيار" سيلتقي كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، لتسليمهم رؤيتهم ونظرتهم لحل أزمة النزوح السوري في لبنان، على ان يسبق اللقاءات تقديم اقتراح قانون الى المجلس النيابي لترحيل النازحين غير الشرعيين عن الاراضي اللبنانية.
 
كذلك، نقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إنّ "التيار" يحضّر لتظاهرة أمام مبنى مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيروت، يتم خلالها تسليم المسؤولين رسالة واضحة حول رؤية "التيار" في هذا الموضوع.
 
 
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