هذه آخر الأنباء عن "الورقة الفرنسية" الخاصة بجبهة جنوب لبنان

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن السفارة الفرنسية في لبنان لم تتسلّم الملاحظات اللبنانية بعد بشأن الورقة التي أعدتها باريس بخصوص جبهة جنوب لبنان.

وأشارت القناة إلى أنَّ الورقة بحُكم المُسلّمة في الساعات القليلة المُقبلة، إذ أنّ الفرنسيين يعرفون الجواب اللبناني مُسبقاً.

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وقالت القناة أيضاً إنّ أخطر ما في الورقة الفرنسية هو البند المتعلق بمنطقة لبنانية خالية من القوى المسلحة باستثناء الجيش والقوى الشرعية لمساحة 10 كيلومترات، وقد جاء الرد اللبناني عليها بتأكيد التمسك بالقرار 1701.

بدورها، أوضحت قناة الـ"MTV" أنَّ الردّ اللبناني على الورقة الفرنسية يستند إلى 12 ملاحظة أبرزها رفض انسحاب "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" وعدم الموافقة على إطلاق يد اليونيفيل في الجنوب، وسط تأكيد مصادر ديبلوماسية أنّها تسلّمت الطرح الفرنسي بطريقة غير رسمية في حين لم يتخذ القرار حتى اللحظة بتسليم الردّ اللبناني.