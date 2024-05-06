أمرٌ يهمكم جداً عن الدولار في لبنان.. تفاصيل لافتة وبارزة!

بثت قناة الـ"MTV" تقريراً، اليوم الإثنين، قالت فيه إنّ "تحرير سعر صرف الدولار هو شرطٌ أساسيّ لدى صندوق النقد الدولي من لبنان".
وأشارت القناة إلى أن اجتماعات الرّبيع في واشنطن، شهدت نقاشاً حول ملف تحرير سعر الصرف وإطلاق منصة بلومبيرغ وتأخير العمل بها.
وذكر التقرير أن "المنصة تُحرر سعر صرف الدولار في السوق وتضعه تحت سيطرة العرض والطلب، وهذا ما يتخوّف منه بعض الإقتصاديين لأن حجم الاستيراد يفوق التصدير بأضعاف".
ونقلت القناة عن مصادر في مصرف لبنان قولها إن "حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري مُتمسك بإطلاق منصة بلومبيرغ فيما تم التوافق مع صندوق النقد الدولي على صعوبة إطلاقها في ظل الظروف الأمنية الراهنة".