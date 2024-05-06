أمرٌ يهمكم جداً عن الدولار في لبنان.. تفاصيل لافتة وبارزة!

بثت قناة الـ"MTV" تقريراً، اليوم الإثنين، قالت فيه إنّ "تحرير سعر صرف الدولار هو شرطٌ أساسيّ لدى صندوق النقد الدولي من لبنان".



Advertisement وأشارت القناة إلى أن اجتماعات الرّبيع في واشنطن، شهدت نقاشاً حول ملف تحرير سعر الصرف وإطلاق منصة بلومبيرغ وتأخير العمل بها. وأشارت القناة إلى أن اجتماعات الرّبيع في واشنطن، شهدت نقاشاً حول ملف تحرير سعر الصرف وإطلاق منصة بلومبيرغ وتأخير العمل بها.



وذكر التقرير أن "المنصة تُحرر سعر صرف الدولار في السوق وتضعه تحت سيطرة العرض والطلب، وهذا ما يتخوّف منه بعض الإقتصاديين لأن حجم الاستيراد يفوق التصدير بأضعاف".