إعلانات إسرائيلية تظهر في لبنان!

فوجئ مواطنون في لبنان مؤخراً بظهور إعلانات إسرائيلية على مقاطع فيديو ضمن صفحاتهم على "فيسبوك"، وتحديداً بعد تفعيل خاصية الـ"الموقع الجغرافي" على الهاتف الذكي.

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