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لبنان

إعلانات إسرائيلية تظهر في لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-05-2024 | 15:51
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فوجئ مواطنون في لبنان مؤخراً بظهور إعلانات إسرائيلية على مقاطع فيديو ضمن صفحاتهم على "فيسبوك"، وتحديداً بعد تفعيل خاصية الـ"الموقع الجغرافي" على الهاتف الذكي.
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وتبين أن تلك الفيديوهات تظهر فجأة وتلقائياً خلال مشاهدة الفيديوهات ضمن المنصة، في حين أن أسباب هذا الأمر تبقى مجهولة تقنياً حتى الآن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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