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لبنان

هبة المليار يورو أمام مجلس الوزراء؟

Lebanon 24
06-05-2024 | 23:16
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ذكر الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، أن «هبة المليار يورو المقدمة من الاتحاد الاوروبي للبنان تخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية، الذي ينص على أن الهبات النقدية أو العينية تُقبل بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الكرة اليوم في مجلس الوزراء، والأمر في حاجة إلى جلسة للحكومة لقبول الهبة أو رفضها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «باستطاعة عدد من النواب التقدم باقتراح قانون معجل مكرر يطلبون فيه رفض أي هبة يمكن أن تُقدم للحكومة إذا كانت مرتبطة بتوطين اللاجئين».
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