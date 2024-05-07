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لبنان

في المطلة.. مسيّرة للحزب تصطاد جنديين إسرائيليين

Lebanon 24
07-05-2024 | 00:33
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين في شمال البلاد أمس الاثنين، سقطا جراء هجوم لحزب الله.

وأشار موقع الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم إبلاغ ذوي الجنديين القتيلين اللذين سقطا في شمال إسرائيل.
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وكان حزب الله هاجم أمس شمال إسرائيل بطائرة مسيرة، بالقرب من "المطلة". (سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية

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