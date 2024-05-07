أبو حيدر افتتح معرضا للمنتجات الوطنية: عبارة صنع في لبنان ستبقى مشرقة

افتتح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ابو حيدر معرض المنتجات الغذائية والحرفية واليدوية، في مركز "لقاء" في الربوة.



وخلال الافتتاح أشاد حيدر "بصمود المزارع والصناعي وتشبثه بأرضه رغم المخاطر المحيطة به"، رافضا "الهجرة، التي هي وجه من وجوه المقاومة".

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وأكد ان "الوزارة تعمل وبجهد لتكون صلة وصل بين اللبنانيين، لبنان العيش المشترك، معلنا أن "المنتجات اللبنانية بدأت تغزو الأسواق الاوروبية وبناء على دراسة تمت مع الملحقين الاقتصاديين، تم أخذ اسماء الدول التي هي بحاجة للاستيراد بالشروط المطلوبة لتصدير المنتج للخارج وهذه الشروط سوف تكون بمتوفر الجميع قريبا".

ورأى أن "قطاعي الصناعة والزراعة هما خشبة الخلاص لهذا البلد، وعبارة صنع في لبنان سوف تبقى مشرقة في تاريخنا المعاصر". (الوكالة الوطنية للإعلام)