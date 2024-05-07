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لبنان

مرشح" التيار" يطيح بنائب حالي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2024 | 01:15
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سرت أخبار جبيلية مؤكدة بين كوادر "التيار الوطني الحر"، وحتى بين المعنيين في الشأن العام في هذا القضاء، بأن مرشح "التيار" للانتخابات النيابية المقبلة  سيكون المحامي وديع عقل دون أي نقاش، وأن الأصوات التفضيلية سوف تكون له بأمر من القيادة، وسيتأمن له تحالف وازن مع حزب الله إذا كانت الأجواء مؤاتية بين الحزب والتيار ، أو مع مرشح تقليدي من الجرد لطالما كان على خلاف سياسي مع "التيار".
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المصدر ختم أن النائب الحالي ممثل جبيل في "التيار الوطني الحر" سيمون ابي رميا بات مطلعا على هذا القرار .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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