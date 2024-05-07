نصائح ديبلوماسية: "تجنبوا التصادم"

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سمع اكثر من نائب معارض نصائح من ديبلوماسيين او من شخصيات غربية مطلعة على الواقع اللبناني بضرورة التعامل الهادئ مع المرحلة الحالية وعدم الانجرار الى تصادم سياسي كبير، وتحديدا مع "حزب الله".وتقول مصادر مطلعة ان هذه النصائح شملت نوابا تغييريين، حيث ان التوجه العام هو للضغط على الحزب وعدم اراحته داخليا لدفعه الى انهاء المعركة جنوباً وعدم تصعيدها، لكن في الوقت نفسه، تجنب التصادم الكبير معه".وتقول المصادر "ان الاولوية الاساسية لدى الغربيين هي ضمان الاستقرار في لبنان، اذ من المتوقع عدم تطور الجبهة الجنوبية اكثر من الواقع الحالي، وكذلك وجوب تجنب اي توترات داخلية لا يمكن السيطرة عليها".