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لبنان

الطوابع بالدولار في السوق الموازيّة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2024 | 02:15
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لا يزال العديد من المواطنين يواجهون مشاكل في تأمين الطوابع الماليّة.
وقال مواطن لـ"لبنان 24"، إنّه كان بحاجة لـ8 طوابع من فئة 20 ألف ليرة، لإنجاز معاملة، فاشتراها من السوق الموازيّة في مقابل مبلغ ماليّ قدره 50 دولاراً، أيّ حوالي 28 مرّة أكثر من قيمتها، بدل دفع 160 ألف ليرة، لو كانت بمتناول الجميع.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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